Por ODIA

Publicado 12/02/2021 18:11

A Prefeitura de Nova Iguaçu vai fiscalizar e coibir festividades durante os dias do feriado de Carnaval. De sábado (13) até quarta-feira (17) agentes da Superintendência de Controle Urbano de Nova Iguaçu, órgão ligado à Secretaria Municipal de Segurança, estarão nas ruas da cidade para orientar e intervir em festas e blocos, com intuito de evitar aglomerações neste momento de pandemia, já que a Prefeitura não autorizou nenhuma atividade festiva em locais públicos.



Sete agentes da Secretaria, em parceria com policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), vão percorrer diversos bairros da cidade, onde há grande movimentação, como Comendador Soares, Miguel Couto, Austin, Cerâmica e Posse. Uma equipe ficará de prontidão na sede da Secretaria de Segurança para receber denúncias pelo telefone 2666-0175, que também poderão ser feitas pelo 190 da Polícia Militar.



Em caso de flagrante de bloco de rua ou festa, o organizador será notificado e, se persistir com o evento, poderá ser encaminhado à delegacia pela Polícia, onde deve responder pelo crime de desobediência. Se o evento acontecer em espaço particular, o dono do imóvel pode ser multado e ter o alvará cassado. Todas as ações serão filmadas.