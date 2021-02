Por O Dia

Publicado 15/02/2021 00:00

Em função da pandemia, diversos prazos foram ampliados e o primeiro final de placa para o licenciamento 2021 vence somente no fim de setembro. As medidas de adiamento visam ajudar os contribuintes a quitarem seus débitos e resolverem seus problemas, já que muitos perderam seus empregos.

Neste ano, o licenciamento é 100% digital. Basta pagar a Guia de Regularização de Taxas (GRT), no valor de R$ 219,37, obtida através do site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou do Bradesco (www.bradesco.com.br). O pagamento do Seguro DPVAT ainda é exigido para o licenciamento anual de 2020. Após determinação do governo federal, a taxa DPVAT não será cobrada para o licenciamento de 2021.

Após a compensação das taxas, o usuário estará apto para usar o documento digital, chamado de CRLVe. O acesso pode ser feito pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito ou pelo site do Denatran. O primeiro passo é se registrar, pelo próprio aplicativo, no gov.br, que é o cadastro do governo federal para documentação em geral. Nele, o motorista também pode baixar a CNH Digital, válida em todo o território nacional. A atualização do documento é automática e demora cerca de dez dias úteis após o pagamento da GRT.

Para o licenciamento deste ano, o calendário foi dividido em quatro datas. Veículos cujas as placas terminam em 1 ou 2, devem pagar até o dia 30 de setembro; já aqueles com finais 3, 4 ou 5, precisam colocar tudo em dia até 31 de outubro. Até o dia 30 de novembro é o prazo para os proprietários de automóveis com finais de placa 6, 7 ou 8. E, para finalizar, aqueles que terminam em 9 ou 0 devem fazer a regularização até 31 de dezembro.

É importante reforçar também que os usuários têm até abril para regularizar o documento do ano passado. De acordo com o seguinte calendário: Final de placa 0, 1 ou 2 (até 27 deste mês); final de placa 3, 4, 5 ou 6 (data limite é dia 31 de março); e final de placa 7, 8 ou 9 (até 30 de abril).