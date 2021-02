Por O Dia

Publicado 15/02/2021 00:00

O programa Luz Maravilha chegou, na última quinta-feira, a quatro localidades da Zona Oeste: Muzema, Jardim Clarice, Camorim e Curicica. A escolha dessas áreas foi um cruzamento de dados técnicos, de segurança pública e do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

A secretaria de Infraestrutura e a Rioluz criaram um cronograma, que prevê a instalação de 45 mil novos pontos de iluminação de Led na cidade até dia 31 de março.

O Rio está voltando a ser a Cidade Maravilhosa, agora iluminada com o Luz Maravilha. Muito bom começar esse programa por lugares onde a população é mais carente - comemorou a secretária de Infraestrutura, Katia Souza, ao acionar a nova iluminação no Jardim Clarice.

Atualmente, a Rioluz possui aproximadamente 60 mil postes, quase todos de metal ou concreto, o que equivale a 15% do total da cidade. O projeto Luz Maravilha prevê a substituição de 35 mil deles por um modelo de fibra, seguindo critérios técnicos que avaliam o estado de conservação do equipamento. Os postes metálicos que não forem substituídos serão pintados com tinta isolante elétrica, assim como os postes tombados e coloniais.

"Esse programa vai modernizar a cidade. Uma cidade iluminada é uma cidade segura", declarou o presidente da Rioluz, Bruno Bonetti, durante a passagem pela Zona Oeste.

A parceria prevê também implementar outros serviços dentro do conceito de cidade inteligente (Smart City), com a instalação de 10 mil câmeras de segurança, sendo que 40% delas contarão com tecnologia de reconhecimento facial; cinco mil pontos wi-fi; três mil sensores de resíduos sólidos em bueiros; e 1.500 sensores de sinais de trânsito, que vão melhorar o fluxo do tráfego. Tudo isso será monitorado pelo Centro de Comando de Operações (CCO), que estará integrado ao Centro de Operações Rio.

Estiveram presentes também no ato o vice-prefeito e secretário de Habitação, Nilton Caldeira, e a subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo.