Na Vila Vintém foi localizado uma tenda, barraca de bebidas e até banheiros químicos para realização de festas clandestinas WhatsApp do DIA (98762-8248)

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 11:23 | Atualizado 13/02/2021 12:38

Rio - Policiais do 14º BPM (Bangu) atuam, na manhã deste sábado, na Vila Vintém, na Zona Oeste da cidade do Rio. A ação, segundo a Polícia Militar, tem o objetivo de reprimir festas clandestinas no local. Um caveirão foi utilizado para auxiliar os policiais na operação e moradores relataram disparos na região.



Em um vídeo que O DIA teve acesso, é possível identificar a presença de tendas, com barracas para vendas de bebidas, caminhão e até banheiros químicos instalados na rua para realização das festas.