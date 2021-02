Divisão de Captura e Polícia Interestadual (DC-Polinter) Divulgação/PCERJ

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 12:53

Rio - Policiais da Delegacia de Polícia Interestadual - Divisão de Capturas (DC-Polinter) prenderam, nesta sexta-feira, uma mulher que integra uma quadrilha especializada em golpes de vendas simuladas de veículos em anúncios publicados nos jornais. Ela foi localizada após trabalho de inteligência e monitoramento pela equipe da unidade.

Segundo informações da polícia, o grupo anunciava a venda de motocicletas, direto da fábrica, com imposto reduzido. As vítimas depositavam os valores como forma de adiantamento em contas de "laranjas" e nunca recebiam as motos. O crime gerou um prejuízo de mais de R$ 500 mil em dezenas de vítimas.



A mulher, que não teve a identidade revelada, estava foragida desde 2019. Um mandado de prisão condenatória foi expedido contra ela. Ela foi condenada pelo crime de estelionato e será encaminhada à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde ficará à disposição da Justiça.