Bloqueios estão montados em pontos estratégicos para impedir o acesso de ônibus fretados à cidade Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 14:55 | Atualizado 13/02/2021 14:59

Rio - A Polícia Militar reforçou o efetivo nas ruas de todo estado para o feriado prolongado de Carnaval. Ao todo, segundo a corporação, quase 14 mil PMs e duas mil viaturas estarão trabalhando neste sábado e também no domingo. O aumento visa coibir aglomerações em eventos clandestinos, reduzindo, assim, a propagação da covid-19. Para obter o reforço de efetivo, foram suspensas folgas e férias.



Na capital, os policiais estão atuando ao lado dos guardas municipais e agentes do Detro. Para dificultar a vida dos foliões que tentarem ir às ruas, foram montados pontos de bloqueios em pontos estratégicos, como Linha Amarela, Transolímpica, Trevo das Missões e Grota Funda.

A área com maior efetivo empregado são Centro e Zona Sul, onde aglomerações tem sido flagradas repetidas vezes. Outras áreas do Estado, como a Região dos Lagos, contam, neste sábado, com reforço de policiais militares do Batalhão de Choque (BPChq).



Policiais do Recom (Rondas Especiais e Controle de Multidões) e do Getem (Grupamento Especial Tático em Motopatrulhamento) estarão atuando no trecho da rodovia BR-101 Norte, entre os municípios de Niterói e Itaboraí.