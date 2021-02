Por Thuany Dossares

Publicado 13/02/2021 14:43 | Atualizado 13/02/2021 15:57

Rio - Uma mulher foi morta a facadas por seu companheiro, na manhã de sexta-feira, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, o suspeito fugiu do local, mas populares afirmam que ele se entregou À polícia horas depois. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o crime.



De acordo com a PM, equipes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para um possível homicídio no Conjunto Cesarão. No local, os militares encontraram o corpo de uma mulher, já sem vida. A corporação informou que os policiais apuraram que o autor do crime fugiu.



Nas redes sociais, populares afirmam que o responsável pelas facadas era companheiro da vítima e que os quatro filhos dela presenciaram tudo. Eles ainda afirmam que o homem se entregou na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), onde o caso foi registrado.



Procurada, a Polícia Civil informou que a DHC prendeu um homem em flagrante, acusado de matar a esposa na sexta-feira.