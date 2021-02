Gabriel, conhecido como Maradona, demonstrou nervosismo ao ver aproximação de viatura policial Divulgação

Por Thuany Dossares

Publicado 13/02/2021 18:54 | Atualizado 13/02/2021 19:01

Rio - Apontado pela polícia como uma das lideranças do tráfico de drogas do Jóquei, em São Gonçalo, Gabriel Souza dos Santos, o Maradona, de 26 anos, foi preso, na tarde de sexta-feira. Ele foi flagrado numa rede de fast food, em Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio.



PMs do 18º BPM (Jacarepaguá) realizavam patrulhamento de rotina pela Estrada Intendente Magalhães, quando tiveram a atenção voltada para Maradona, que demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura policial. Ele estava no estacionamento de uma grande rede de lanchonetes.



Os militares realizaram abordagem e constataram que contra Maradona havia um mandado de prisão em aberto por roubo, expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo.



O suspeito foi encaminhado para a 30ª DP (Marechal Hermes), onde o mandado foi cumprido. A Polícia Civil informou que Maradona possui 10 anotações criminais por homicídio, tráfico de drogas e roubo.