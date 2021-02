Nove pés de maconha foram apreendidas em casa no Rocha, Zona norte do Rio DivulgaçãoPolícia Militar

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 13:51 | Atualizado 14/02/2021 15:03

Rio - A Polícia Militar apreendeu uma plantação de maconha dentro de uma casa, no bairro do Rocha, Zona Norte do Rio. Segundo a PM, as equipes do batalhão de Méier (3°BPM) foram acionadas para checar um possível incêndio na residência, na noite deste sábado (13).



Quando a polícia chegou ao local, após constatarem que um ventilador teve curto-circuito, os agentes encontraram nove pés de maconha e alguns materiais diversos. Uma testemunha que estava na casa disse que o responsável pelo cultivo seria o seu irmão.

O material apreendido e a testemunha que estava na residência foram levados à 25ª DP (Engenho Novo), onde o caso foi registrado.