Carlos Bolsonaro AFP

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 14:20 | Atualizado 14/02/2021 14:40

Rio - O prefeito Eduardo Paes trocou farpas com o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) no Twitter. No fim da manhã deste domingo, o filho do presidente Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo questionando se o prefeito iria reconhecer as ações do governo nas obras da Zona portuária do Rio.

"Será que o Prefeito do Rio vai aparecer para a abertura reconhecendo ações do Governo @jairbolsonaro ou vai seguir o padrão de tentar fazer média com piçóu e afins e malandramente tapar o sol com a peneira para variar? Esse é mais liso que bagre ensaboado", disse o vereador.

Prontamente Eduardo Paes respondeu: "Ué! Manda não esquecer de me convidar que eu vou. Já fiz o favor de libertar vcs e o Rio do Crivela (do Witzel eu tentei e não deu), essa não é esforço nenhum".