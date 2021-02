Falso dentista é preso em São Gonçalo Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 16:00

Rio - Policiais da 74ª DP (Alcântara) prenderam em flagrante um falso dentista que atendia pacientes para tratamento em um consultório improvisado nos fundos de sua casa, no bairro Santa Luzia, na comunidade conhecida como Cano Furado, em São Gonçalo. No momento da prisão, o acusado atendia uma pessoa e realizava um procedimento de revisão no aparelho por ele instalado.



O falso dentista foi localizado após diligências e recebimento de informações do setor de inteligência da 74ª DP. De acordo com os agentes, ao ser questionado, o acusado afirmou que não tinha formação acadêmica em Odontologia e qualquer tipo de licença ou alvará junto ao respectivo órgão de classe e órgãos municipais, nem da vigilância sanitária para exercer aquela atividade naquele local.



"Além disso, o local em que o acusado realizava os atendimentos não possuía as condições mínimas de higiene exigidos para exercer aquela atividade", disse o titular da 74ª DP, delegado Lauro César Lethier Rangel.



A prisão aconteceu na última terça-feira (09), com apoio da Polícia Militar. Ele responderá pelos crimes de exercício ilegal da arte dentária e crime contra a saúde pública.