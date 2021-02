Prefeitura fiscaliza e interdita eventos clandestinos na Zona Oeste Divulgação Seop / Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 22:16

Rio - Equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal e Instituto de Vigilância Sanitária, com o apoio da Polícia Militar, impediram a realização de quatro eventos na Zona Oeste neste domingo. Segundo a Prefeitura, os eventos aconteceriam na Freguesia, Taquara, Vargem Pequena e na Ilha da Gigóia. As equipes também atuaram na orla e outros locais com denúncias de eventos irregulares em Ipanema, Recreio dos Bandeirantes e Méier.

Na Freguesia, agentes impediram a realização do evento "Bailão de 2", na Escolinha do Vasco. Na Taquara, a festa "Tropa da Mega" reunia dezenas de jovens. Foi constatado consumo de bebidas alcoólicas e apreendidas 3.706 unidades de cerveja, energético, whisky, gim, água e refrigerante.

Em Vargem Grande, agentes apreenderam equipamento de som de uma rave e vários carros foram removidos por estacionamento irregular. Na Ilha da Gigóia, uma festa na Mansão do Japonês foi interditada por falta de alvará e licenciamento sanitário.

Ao todo, fiscais do Instituto de Vigilância Sanitária e da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização (CLF, da Seop) realizaram 16 fiscalizações, com três interdições e seis multas por funcionamento sem licença.



Balanço geral

Desde a sexta-feira (12), início das ações para combater aglomerações no período que seria do carnaval, já foram feitas 46 inspeções sanitárias, com 30 autos de infração e 17 interdições, além de sete apreensões de equipamentos de som e uma de bebidas.



Ambulantes

Na fiscalização do comércio ambulante, somente neste domingo, agentes da CCU fiscalizaram mais de 40 ambulantes no Recreio dos Bandeirantes, Ipanema e Meier, e apreenderam 340 itens – entre eles 314 bebidas diversas (incluindo em garrafas de vidro, cuja venda é proibida pelo Código de Posturas do município para esse tipo de atividade), moenda de caldo de cana, botijão de gás, sacos de gelo e de carvão, isopores, carrinho de mercadoria, triciclo e placa de publicidade. Três ambulantes foram multados, e vendedores não autorizados foram orientados a desocupar o espaço público.



Trânsito

Neste domingo, a Coordenadoria Especial de Transporte Complementar (CETC) realizou 39 abordagens a vans e kombis, autuou 53 e removeu uma van pirata. E a Coordenação de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer) removeu, das 7h às 19h, 141 veículos por estacionamento irregular. Os dois órgãos fazem parte da estrutura da Seop.