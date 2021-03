PRF apreende mais de 160 mil cigarros ilegais vindos do Paraguai Divulgação / Polícia Rodoviária Federal

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 11:26

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no final da tarde de terça-feira, um carregamento de 321 caixas com 160.500 maços de cigarros vindos do Paraguai. Segundo a corporação, o material foi apreendido durante uma abordagem a um caminhão que transportava verduras do Rio de Janeiro para Campos do Goytacazes, na BR-101, na altura do município de Magé, na Baixada Fluminense.

De acordo com a polícia, o veículo foi interceptado e o motorista precisou apresentar os documentos referentes a carga que estava sendo transportada. Durante a ação, o homem se mostrou apreensivo com a abordagem e os agentes realizaram buscas no interior no caminhão. No interior do veículo foram encontradas diversas caixas de cigarro de origem paraguaia escondidas em meio as verduras.



A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Polícia Federal de Macaé pelo crime de contrabando.