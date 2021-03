Consuelo Paes, mãe do prefeito, é vacinada REPRODUÇÃO TWITER

Publicado 10/03/2021 12:15

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, comemorou nas redes sociais a vacinação de sua mãe, Consuelo Paes, de 76 anos. Seu pai, Valmar Paes, já havia sido vacinado na última sexta-feira.

No Twitter, Paes publicou uma foto da vacinação da mãe e escreveu. "Hoje vai uma comemoração pessoal: minha mãe com seus 76 anos sendo vacinada! Na sexta foi meu pai. Vida longa para eles e para todos os nossos coroas! Ah! Em tempo: meu sogrão também foi hoje".

A cidade do Rio imuniza, entre hoje a próxima quinta-feira (11), os idosos de 76 anos. Com novas doses que chegaram esta semana, a vacinação está garantida até o próximo sábado, quando idosos com 75 anos ou mais poderão ser imunizados