Publicado 10/03/2021 16:45

Rio - O Centro de Operações do Rio passou a enviar alertas de emergências através do aplicativo OTT-Brasil (Onde Tem Tiroteio). A parceria entre o COR e o OTT-Brasil ampliará o sistema de envio de notificações sobre condições do tempo e do trânsito que auxiliam os cidadãos a evitarem transtornos, como alagamentos ou engarrafamentos. A novidade já está disponível no app do OTT, que atualmente conta com 1,5 milhão de usuários.

O recurso integra a tecnologia utilizada pelo Centro de Operações com a da OTT-Brasil e emite alertas regionais através da geolocalização dos usuários conectados ao app. De forma automática, a ferramenta seleciona as mensagens que deverão ser enviadas para os cidadãos que estiverem em áreas da cidade relevantes para o alerta.

Bruno Ramos, chefe executivo do Centro de Operações Rio, acredita que este é mais um recurso para aliar tecnologia à mobilidade urbana. “As informações do COR vão ajudar os usuários da plataforma OTT a escolherem as melhores rotas. E sempre que houver mudança de estágio na cidade, seja por causa do tempo ou por alguma emergência, o cidadão poderá se orientar melhor para a tomada de decisão. Essa parceria potencializará a nossa comunicação”.

O uso da geolocalização para escolher quem vai receber as mensagens é fundamental para garantir que os usuários que estiverem numa região específica da cidade recebam os alertas pertinentes àquela área. "A parceria com o COR é muito importante para o OTT. Nossos usuários vão passar a receber outras informações relevantes e, assim, terão mais chances de evitar riscos", explica Marcos Vinicius Baptista, criador do OTT-Brasil.

