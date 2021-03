Deputada Dani Monteiro Foto: Divulgação / Alerj / Julia Passos

Publicado 10/03/2021 18:14

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) instalou, nesta quarta-feira, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania para os anos 2020 e 2021. Em um encontro virtual, foi decidido que a deputada Dani Monteiro (Psol) será a presidente da comissão e o deputado Carlos Minc (PSB), o vice. O objetivo da gestão é atuar na defesa de garantias em espaços públicos, como em escolas e em hospitais e, se necessário, ter um papel de proteção ativo em caso de violações de direitos civis.

“Reafirmo meu compromisso com a promoção dos direitos humanos, com o atendimento e acolhimento da população e com a capacidade de dar conta dessas demandas. Reafirmo meu compromisso com os direitos humanos tanto na Assembleia Legislativa quanto, em especial, na rua. Reafirmo aqui o compromisso de uma comissão de todas as lutas”, declarou a deputada Dani Monteiro.

Foram eleitos como membros efetivos os deputados Waldeck Carneiro (PT), Márcio Gualberto (PSL) e Martha Rocha (PDT). O suplentes são: Mônica Francisco (PSol), Enfermeira Rejane (PCdoB), Franciane Motta (MDB), Rosane Félix (PSD) e Chiquinho da Mangueira (PSC).