Ação da Polícia Militar na Favela do Barbante, na Ilha do Governador. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 18:26

Rio - Policiais militares realizaram, nesta sexta-feira (19), uma operação na comunidade do Barbante, na Ilha do Governador. Três suspeitos morreram em um conflito contra os agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), e outros cinco foram levados presos.

Segundo a Polícia Militar, os policiais do BPChq apreenderam duas pistolas calibre 9 mm, duas espingardas calibre 12, um carregador de pistola, munições, dois rádios comunicadores, duas placas balísticas e drogas, além de uma motocicleta recuperada.

Equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) também participaram da operação e apreenderam entorpecentes e um rádio comunicador. As ocorrências foram encaminhadas para a 37ª DP (Ilha do Governador) e Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

