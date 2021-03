Comunidade do Barbante, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio Johnson Parraguez/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 19/03/2021 07:35 | Atualizado 19/03/2021 07:42

Rio - A Polícia Civil realiza, na manhã desta sexta-feira (19), uma operação na comunidade do Barbante, ma Ilha do Governador, localizada ao lado do Aeroporto Internacional Tom Jobim, conhecido como Aeroporto do Galeão. Há informações de confrontos na região Uma pessoa foi baleada e socorrida.

De acordo com investigações, criminosos estão invadindo a área controlada pelo aeroporto e promovendo derrubada de muros para abertura de trilhas que facilitam a fuga dos bandidos durante operações policiais.

A polícia também identificou duas câmeras que ficam apontadas para a área do aeroporto que eram usadas pelo tráfico.

em atualização...