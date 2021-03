PM fecha bingo clandestino e apreende máquinas caça-níqueis em Campo Grande Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 08:30

Rio - PMs do 40º BPM (Campo Grande) realizaram na noite desta sexta-feira (19) uma operação para reprimir a pratica de jogos de azar em várias ruas do bairro Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Uma casa que funcionava um bingo clandestino foi fechada.

Durante a ação, foram apreendidas trinta e uma máquinas caça-níqueis e duas máquinas de cigarros. Os estabelecimentos flagrados foram autuados e fechados.

O material apreendido foi levado para a 35ª DP (Campo Grande), onde a ocorrência foi registrada.