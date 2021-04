Bando foi preso no Bairro Tanque, na Zona Oeste do Rio Divulgação

Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) prenderam, nesta segunda-feira, cinco integrantes de uma quadrilha especializada em roubos a residências, no bairro Tanque, na Zona Oeste do Rio. Gabriel Silva Lopes, Felipe Luzitano Castro Ezequiel, Paulo Gabriel da Silva, Maydson Gonçalvez de Aragô dos Santos e Carlos Henrique Nunes Candido foram presos no momento em que se preparavam para roubar uma casa em Jacarepaguá, também na Zona Oeste.

De acordo com a especializada, o bando atuava na Barra da Tijuca, Recreio, Méier e Jacarepaguá. Na ação, os agentes apreenderam uma pistola e um revólver, além de veículos suspeitos de serem clonados.

Dentre os presos da ação, está Paulo Gabriel da Silva, vulgo "Di Meiota". Ele é apontado como gerente do tráfico da localidade Karatê, na Cidade de Deus. Nas redes sociais, o criminoso ostentava fotos com seu fuzil.



Todos os presos já possuíam anotações criminais por roubo de carga, roubo em residência, tráfico de drogas, quadrilha e homicídio. Eles responderão por associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo, além de receptação dos veículos caso a perícia confirme os sinais de adulteração e delito anterior.