Planetário Santa Cruz está localizado na Vila Olímpica Cidades das Crianças, em Santa CruzEstefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 08/08/2021 09:15 | Atualizado 08/08/2021 11:26

Rio - A Polícia Civil do Rio abriu inquérito para investigar do sumiço de um gerador que era usado no planetário em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. O equipamento tem valor estimado em cerca de R$ 15 mil e pertence à Prefeitura do Rio.

A informação do sumiço foi divulgada inicialmente pela TV Globo e confirmada pelo DIA. O sumiço do gerador ocorreu há pouco mais de um mês.

Inaugurado em 2008, o planetário fica dentro da Cidade das Crianças, às margens da BR-101, a Rodovia Rio-Santos, e está fora de funcionamento deste 2017 e segue sem prazo para reabertura.

A Fundação Planetário é responsável pela administração do local. Procurada, a prefeitura ainda não se pronunciou sobre caso.