Público foi recebido com informações e brincadeiras Eduardo Uzal

Publicado 20/09/2021 14:33 | Atualizado 21/09/2021 09:12

fotogaleria O domingo foi de muito aprendizado e diversão no Museu de Arte do Rio (MAR). No segundo dia da Semana Nacional de Trânsito - que vai até o próximo dia 25 – crianças e adultos participaram de oficinas de criação artística, manutenção de bicicleta, contação de histórias, rodas de conversa, além de assistirem apresentações circenses. Com o tema "Pedestres e ciclistas: ver e ser visto", a data é dedicada à conscientização de todos que formam o trânsito - motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres – sobre a importância dos veículos maiores protegerem os mais vulneráveis.

As oficinas também foram sucesso no sábado (18), dia de abertura da semana comemorativa, que conta ainda com blitz educativas do Detran.RJ em pontos espalhados pela cidade. Já no dia 25, de 12h às 18h, acontece a abertura da exposição “Crônicas Cariocas – Isso é a cara do Rio! Pelos olhos das crianças”, com obras produzidas pelo público no último final de semana, no MAR. Com a técnica de colagem, os pequenos, com ajuda de seus responsáveis, assinam telas que mostram seu cotidiano e a forma como se locomovem pela cidade.

Em época de pandemia, onde só é possível reconhecer a emoção por meio do olhar, Jovan Ferreira, responsável por ministrar a oficina de criação artística, transparece o brilho de quem acredita na transformação social por meio da arte. Ao falar sobre a futura exposição, ele se emociona. “A arte é um olhar sobre o mundo, sobre a sociedade e, por isso, qualquer pessoa tem condições de ser um artista. Acredito que o contato com a arte e a cultura desde cedo é importante para o desenvolvimento enquanto cidadão. É incrível saber que essas crianças vão expor suas obras no MAR, por um mês. A maioria não tem esse tipo de contato e, em muitos casos, isso se estende para os pais”, afirmou o artista.

Presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder chegou de carona na mini-bicicleta da Cia. Up Leon. Ele também destacou as oficinas e a participação das crianças. “É através da educação que podemos transformar e tornar o trânsito mais seguro. Hoje, com as oficinas e atividades lúdicas, estamos levando conscientização para as crianças e seus responsáveis. Essas crianças são pedestres, alguns, já são ciclistas, é importante trazer essa reflexão de forma leve”, disse.

Moradora de Botafogo, na Zona Sul do Rio, a advogada Patrícia Raquel Barros sonha com uma maior conscientização dos cariocas. “Educação no trânsito é para todo mundo. Afinal, um trânsito seguro só depende da gente. Cada um tem sua responsabilidade, seja atravessar na faixa, parar no sinal vermelho ou respeitar os limites de velocidade”. Os eventos são uma realização dos jornais O Dia e Meia Hora, com apoio do Detran.RJ e parceria com o Museu de Arte do Rio. Vale ressaltar que o acesso ao MAR está condicionado à comprovação de vacinação contra a covid-19.

Durante a semana

Ainda na programação da Semana Nacional de Trânsito, no próximo dia 22, às 17h, acontece a Live Detran.RJ Mulher. O debate é sobre o papel da mulher no trânsito com participação de Juliana Costa, assessora-chefe de Gestão e Modernização do Detran. A transmissão será via YouTube e Facebook do jornal O Dia. No dia 23, de 21h às 2h, a Coordenação da Lei Seca realiza operação em conjunto com o Detran, na Barra da Tijuca. Já no dia 1º de outubro, de 10h às 14h, acontece no MAR, o Fórum Trânsito Mobilidade Urbana e Sustentabilidade, com palestras e debates sobre os temas. A transmissão também será via YouTube e Facebook do jornal O Dia.