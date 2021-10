Veículos parados na Linha Amarela após tentativa de assalto - Reprodução

Publicado 14/10/2021 13:04 | Atualizado 14/10/2021 13:47

Rio - Um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) reagiu a uma tentativa de assalto na altura da Saída 4 da Linha Amarela, na altura de Del Castilho, na manhã desta quinta-feira (14). Equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressa (BPVE) foram ao local, mas não encontraram feridos e nem suspeitos, apenas a vítima.

Uma faixa da Linha Amarela chegou a ser interditada por uma hora e motoristas que passavam pela via se assustaram com a movimentação no local. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver diversos carros parados e algumas pessoas entre os veículos.



Segundo a Lamsa, concessionária que administra a via, o trânsito segue lento desde o acesso da Linha Vermelha. Equipes foram encaminhadas para orientar os motoristas. Agentes da PRF também foram ao local dar apoio.