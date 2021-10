Vídeo mostra menino Henry no colo da mãe e Jairinho tentando reanimá-lo. Perícia da polícia sustenta que ele já estava morto - Reprodução vídeo

Vídeo mostra menino Henry no colo da mãe e Jairinho tentando reanimá-lo. Perícia da polícia sustenta que ele já estava mortoReprodução vídeo

Publicado 26/10/2021 10:09 | Atualizado 26/10/2021 11:31





A informação de que a defesa utiliza um trecho de poucos segundos em que Jairo assopra na boca de Henry para alegar primeiros socorros foi divulgada pelo Portal UOL. Em depoimento, antes de ser preso, Jairo afirmou que não prestou os procedimentos de ressuscitação pois nunca havia praticado a profissão.

Rio - A defesa de Jairo de Souza, o Jairinho, alega que o médico tentou socorrer Henry Borel , morto dentro do apartamento em que morava com Jairo e sua mãe, ambos acusados pelo homicídio da criança. Para isso, usa imagens em que ele assopra a boca de Henry dentro do elevador. A reportagem do DIA já tinha as imagens de Henry sendo levado ao hospital na época da investigação, mas, em respeito à criança, optou por não divulgar.A informação de que a defesa utiliza um trecho de poucos segundos em que Jairo assopra na boca de Henry para alegar primeiros socorros foi divulgada pelo Portal UOL. Em depoimento, antes de ser preso, Jairo afirmou que não prestou os procedimentos de ressuscitação pois nunca havia praticado a profissão.

Ao Uol, o perito criminal Sami El Jundi, contratado pela defesa, analisou as imagens. "A mãe [Monique Medeiros] aparece absolutamente angustiada nas imagens. Nesse meio tempo, o Jairinho tenta fazer a respiração boca a boca. É a evidência que [Jairinho] não estava inerte", afirmou.



o laudo de reprodução simulada concluiu que Henry sofre 23 lesões e foi morto dentro do apartamento, na madrugada do dia 8 de março, entre 23h30 e 3h30 da manhã. Ou seja, quando o casal optou por levar o menino ao hospital, às 0409 ele já estava morto havia, pelo menos, 39 minutos.