Moradores de diversos bairros relataram ter ficado mais de 40 horas sem energia elétrica - Divulgação/Procon Carioca

Publicado 26/10/2021 19:25

Rio - A equipe técnica do Procon Carioca, órgão municipal vinculado à secretaria de Cidadania do Rio, encaminhou uma notificação à Light, na manhã desta terça-feira (26), para que a concessionária esclareça sobre a queda de luz em bairros da Zona Norte e da Zona Oeste, no dia 21 de setembro. O caso aconteceu no mesmo dia em que a cidade registrou rajadas de vento de 77,8 km/h, que provocaram queda de árvores e transtornos no trânsito

De acordo com o Procon, moradores do Andaraí, Complexo do Alemão, Méier e Vila Isabel relataram que ficaram por mais de 40 horas sem energia elétrica , na ocasião. A falta de energia também afetou a Barra da Tijuca, Campo Grande, Cosmos, Jacarepaguá, Paciência, Padre Miguel, Realengo, Recreio dos Bandeirantes, São Conrado e Vila Valqueire.O presidente do Procon Carioca, Igor Costa, ressalta que a empresa deve apresentar esclarecimentos dentro do prazo determinado na notificação. "A partir do recebimento da notificação, a Light terá 10 dias para apresentar a defesa ao Procon Carioca", afirmou o presidente do órgão.