Papais Noéis caminhando e fazendo fotos pelas ruas da TijucaAgência O DIA / Cléber Mendes

Publicado 26/10/2021 18:56 | Atualizado 26/10/2021 19:17

Rio - A última aula do curso gratuito oferecido pela Escola de Papai Noel do Brasil aconteceu nesta terça-feira (26) e terminou com o tradicional desfile dos Bons Velhinhos na Praça Saens Pena, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Após a disciplina 'Lições Musicais' de forma virtual, alguns recém-formados participaram da última aula presencialmente de 'Cuidados com a Barba', realizado na Barbearia do Zé, na Tijuca, para depois ir ao desfile.

Com a presença de crianças e adultos, os velhinhos foram a alegria da tarde, cumprimentando os pedestres que paravam para ver o desfile de formatura dos novos papais noéis do Rio. Após a cerimônia, todos eles estão prontos para atuar nos shoppings da cidade durante o período do Natal.



A analista de qualidade Tatiana Alves Pacheco, de 43 anos, passava pelo local e aproveitou para registrar o momento para mandar para a filha de oito anos. "Eu acho que a gente está precisando disso mesmo, voltar as coisas ao normal, de paz... Natal representa isso, nascimento, esperança. Se minha filha estivesse aqui ia adorar. Aproveitei para tirar uma foto e mandei para o meu irmão que estava com ela", disse ela.

Os Bons Velhinhos receberam também, das mãos do fundador e diretor da Escola, Limachem Cherem, os certificados de participação no curso, representando todos os cerca de 50 alunos da turma deste ano. A cerimônia vai abre "extraoficialmente" o Natal na cidade maravilhosa e comemora os 28 anos de fundação da Escola de Papai Noel do Brasil, que já formou cerca de 700 Bons Velhinhos ao longo desse período.