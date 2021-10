Passageiras caem de dentro da kombi durante viagem em Belford Roxo - Reprodução/ Redes sociais

Publicado 26/10/2021 19:22

Rio - Quatro pessoas sofreram ferimentos leves após caírem de uma kombi em alta velocidade, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na madrugada da última segunda-feira (26). Entre os feridos estavam quatro mulheres que voltavam de um baile funk. Um vídeo, gravado momentos depois do acidente, mostra a reação das vítimas e viralizou na internet. Uma delas, com ferimentos nas pernas, diz: "Ai, gente. Caímos da kombi. Adrenalina pura, eu nunca caí de uma kombi, só em Belford Roxo ainda existe kombi. Eu não aguento mais Belford Roxo. Gente, tenho dois filhos, minha mãe vai me comer no pau", desabafou.



No vídeo, o motorista do veículo contou que só se deu conta que estava faltando quatro passageiros depois que um motoqueiro o avisou pela janela. "A porta abriu, nisso que abriu eu não vi ninguém, saí acelerando. Lá na frente vi que estavam faltando quatro pessoas. Tinham 30 na Kombi, dei nem falta. Só vi duas motos vindo: "Irmão, têm quatro pessoas rolando na pista lá". Aí não teve como parar porque o pé estava no acelerador", disse o motorista.

