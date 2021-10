Serão beneficiados jovens que cumprem medida socioeducativa de internação - Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 26/10/2021 18:29

Rio - O Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado (Degase), vinculado à Secretaria de Estado de Educação (Seeduc-RJ), celebra nesta quarta-feira (27), a admissão de mais 20 socioeducandos no Programa Jovem Aprendiz, consagrado projeto federal que capacita e auxilia o ingresso de jovens no mercado de trabalho.

De acordo com o Degase, o contrato de aprendizagem terá duração de 15 meses e serão beneficiados jovens que cumprem medida socioeducativa de internação no Cense Dom Bosco e na Escola João Luiz Alves (EJLA). Os aprendizes terão suas carteiras de trabalho assinadas pela Comlurb, com remuneração proporcional à carga horária mensal, entre outras garantias trabalhistas.

"Os adolescentes irão passar um período com aulas teóricas no campus da Coordenação de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Cecel) do Degase e, posteriormente, passarão para as atividades práticas no curso do Senai, onde haverá o ambiente simulado para que possam se desenvolver profissionalmente em uma instituição formadora com reconhecimento no mercado de trabalho", explicou a coordenadora da Cecel, Evangelina Andrade.

Ainda segundo o órgão, is jovens foram selecionados a partir de um processo de pré- aprendizagem, onde são desenvolvidas diversas atividades de sensibilização como palestras, aulas e dinâmicas. O objetivo é levá-los a pensar o mundo do trabalho e sua participação como aprendiz, desenvolvendo os quatro pilares da educação: aprender a ser, a fazer, a conhecer e a conviver.