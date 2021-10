DHBF investiga o caso - Fábio Costa/Agência O Dia

Publicado 26/10/2021 17:26 | Atualizado 26/10/2021 17:37

Ruan Batista de Souza, de 24 anos, foi enterrado por volta das 17h desta terça-feira no Cemitério de Mesquita, na Baixada Fluminense. Rio - O corpo de, de 24 anos, foi enterrado por volta das 17h desta terça-feira no Cemitério de Mesquita, na Baixada Fluminense. O homem foi morto na manhã de segunda-feira (25), dentro de uma barbearia da região, no bairro de Jacutinga

De acordo com as investigações da Polícia Civil, ele caminhava na Rua Maurício Borges, quando um homem de capuz fez disparos em sua direção. Tentando fugir do criminoso, Ruan entrou no estabelecimento, mas foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Um segundo rapaz, identificado como Renan Felipe Batista Nunes, de 17 anos, que estava no local, também morreu.

Outra vítima fatal do ataque a tiros foi o menino Mário Neto Ferreira Lourenço, de apenas um ano e seis meses. Ele estava com a mãe na barbearia e foi atingido por um disparo na barriga. A criança chegou a ser socorrida ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas acabou indo a óbito. Seu irmão de três anos foi atingido de raspão mas passa bem.

Mário será enterrado nesta quarta-feira (27), no Cemitério de Xerém. O sepultamento está previsto para acontecer às 11h30. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) instaurou inquérito para apurar as três mortes.