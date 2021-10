Moradores do bairro Parada de Lucas colocam fogo em objetos na pista da Avenida Brasil, na Zona Norte do Rio - Agência O Dia / Fabio Costa

Publicado 26/10/2021 16:14 | Atualizado 26/10/2021 16:35

Rio - Moradores do 'Complexo de Israel', na Zona Norte do Rio, território formado pelas favelas de Vigário Geral, Parada de Lucas, Cinco Bocas e Pica-Pau, tentaram fechar uma das pistas na Avenida Brasil, altura do bairro Parada de Lucas, no início da tarde desta terça-feira, mas foram impedidos por equipes do Comando de Operações Especiais (COE), da Polícia Militar. Em imagens divulgadas nas redes sociais, moradores dos bairros Parada de Lucas e Cidade Alta aparecem atirando objetos na pista para impedir a passagem dos veículos em protesto pela operação da PM que ocupa, pelo segundo dia seguido, a região.

Moradores de Parada de Lucas, e Cidade Alta, estão nesse momento fazendo um protesto na AV Brasil, por causa da ocupação da Polícia militar no Complexo de Israel. pic.twitter.com/rxr7edj5ol — Milícia RJ News (@RjMilicia) October 26, 2021

Agentes do COE foram até a pista, na Avenida Brasil, e dispersaram a movimentação dos moradores na pista. Testemunhas contaram que os policiais deram tiros para o alto. A moradora Vanessa Batista contou ao DIA que os policiais também jogaram gás lacrimogênio nos manifestantes. "A gente estava aqui na rua e do nada começaram a nos expulsar para proibir a manifestação dos moradores. Não tinha ninguém agredindo, era uma manifestação pacífica. Vieram jogando gás, achando que estávamos envolvidos (com o tráfico), mas não estávamos. Só pedimos paz", disse.



Em nota, a Polícia Militar informou que os objetos foram retirados e o fluxo da via já foi restabelecido. Por volta das 16h, um caminhão de lixo foi colocado por moradores na entrada do bairro Parada de Lucas, às margens da Avenida Brasil, interditando a entrada no 'Complexo de Israel'.

