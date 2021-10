Polícia Militar reforça policiamento nas comunidades Pica Pau e Cinco Bocas, na Zona Norte do Rio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Polícia Militar reforça policiamento nas comunidades Pica Pau e Cinco Bocas, na Zona Norte do Rio

Publicado 26/10/2021 10:34 | Atualizado 26/10/2021 13:57

Rio - Equipes do 16º BPM (Olaria) da Polícia Militar ocupam pelo segundo dia consecutivo o 'Complexo de Israel', na Zona Norte do Rio, território formado pelas favelas de Vigário Geral, Parada de Lucas, Cinco Bocas e Pica-Pau. A região é controlada pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão. Nesta terça-feira (26), o clima era de aparente tranquilidade e não houve registro de tiroteio.

Uma ponte supostamente erguida pelo tráfico para ligar as comunidades Pica-Pau e Cinco Bocas segue no local, e é usada por pedestres que circulam pela região. Localizada na Avenida Schultz Wenk, sobre o Rio Irajá, a construção é investigada pela polícia.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes "ocupam as comunidades das Cinco Bocas e Pica-Pau, em Brás de Pina, da Cidade Alta, em Cordovil, e de Parada de Lucas e Vigário Geral", e que "a ação, que tem como objetivo coibir a atuação de criminosos na região, conta com apoio de equipes do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA) e do Comando de Operações Especiais (COE)".