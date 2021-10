Moto utilizada pelo criminoso estava sem placa e era roubada - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 26/10/2021 13:41

Rio - Um criminoso foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (26), após uma perseguição e confronto com policiais militares do Grupamento de Rondas Especiais (GRE) do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom), no bairro de Vista Alegre, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O homem, de 26 anos, havia deixado a prisão em março deste ano, depois de cumprir pena desde fevereiro de 2015 por três homicídios e tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Militar, após ver a equipe, o criminoso fugiu em uma motocicleta, que abandonou durante a perseguição e pulou muros de residências para se proteger, enquanto trocava tiros com os militares. Após o confronto, os PMs conseguiram prender o homem. Com ele foram apreendidos uma pistola e um rádio transmissor, que estava sintonizado na faixa da facção local. A moto utilizada pelo criminoso, modelo Honda Titan de cor preta, estava sem placa e constava como roubado no sistema policial. O caso foi encaminhado para a 73ª DP (Neves).