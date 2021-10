Paulo Gustavo - Divulgação

Publicado 26/10/2021 11:58

Rio - O calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro conta com uma nova data comemorativa: o Dia do Humor, que será sempre celebrado em 30 de outubro, em homenagem ao nascimento do humorista Paulo Gustavo. Após a sanção do governador Cláudio Castro, a lei que prevê o novo calendário foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, (26).



De autoria do presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), o projeto não só homenageia o ator, que fez história na TV e no cinema, tornando-se referência do humor, mas também agracia todos os artistas do gênero no país. O texto diz ainda que, na data, "o mau humor fica banido no Estado do Rio de Janeiro".

Em maio deste ano, após a morte do ator, a Prefeitura de Niterói, cidade em que o humorista nasceu e cresceu, mudou o nome da Rua Coronel Moreira César, localizada no bairro de Icaraí, para Rua Ator Paulo Gustavo. A via é uma das mais movimentadas e importantes da Zona Sul do município. A estrela da sequência 'Minha Mãe é uma Peça' mostrava com frequência os points Niterói em seus filmes e costumava falar em suas peças teatrais sobre o amor que tinha pela cidade.

O ator e humorista faleceu vítima de Covid-19 em 4 de maio deste ano, após ficar internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, por dois meses.