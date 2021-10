Prefeitura do Rio vai vacinar crianças de 5 a 12 anos assim que a Anvisa liberar - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Prefeitura do Rio vai vacinar crianças de 5 a 12 anos assim que a Anvisa liberarReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 26/10/2021 10:26

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) informou, nesta terça-feira (26), que, quando houver liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para vacinação de crianças de 5 a 12 anos, a Prefeitura do Rio estará pronta para atender este público. Inclusive, o município diz que já tem a recomendação do seu Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19. A agência ainda não autorizou a vacinação infantil, mas a Pfizer já informou que a vacina é eficaz para esta faixa etária

Em agosto deste ano, a Anvisa rejeitou o pedido do Instituto Butantan para o uso da vacina CoronaVac em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. A diretoria colegiada da agência avaliou que, com as informações apresentadas pelo Instituto Butantan, não é possível concluir sobre a eficácia e a segurança da dose nessa faixa etária.

Confira o calendário de vacinação no Rio:

Terça-feira (26) - dose de reforço para homens idosos com 66 anos ou mais

Quarta-feira (27) - dose de reforço para todos os idosos com 66 anos ou mais

Quinta-feira (28) - dose de reforço para mulheres idosas com 65 anos ou mais

Sexta-feira (29) - dose de reforço para homens idosos com 65 anos ou mais

Sábado (30) - dose de reforço para todos os idosos com 65 anos ou mais

De terça-feira (26) a sábado (30) - dose de reforço para profissionais de saúde e trabalhadores da saúde que tomaram a segunda dose em abril

Segundo a SMS, trabalhadores da saúde são os que atuam em estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde, ou seja, que trabalham em estabelecimentos de serviços de saúde. Para aplicação da dose de reforço, devem apresentar comprovante de vacinação da cidade do Rio e carteira profissional válida ou os três últimos contracheques.