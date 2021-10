A carreta perdeu o controle e tombou, interditando grande parte da pista - Divulgação/Redes Sociais

Rio - Após o acidente que paralisou parte da Via Dutra durante a madrugada desta terça-feira (26) e causou uma morte, uma carreta tombou e causou retenções no trânsito nesta manhã em outra parte da via, na altura do município de Piraí, na descida da Serra das Araras, sentido Rio de Janeiro.

A carreta, que transportava arroz, perdeu o controle e acabou tombando, deixando a carga espalhada pela pista e interditando todo o trecho. A cabine do veículo chegou a ficar pendurada em um precipício da serra, mas ninguém se feriu.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que auxilia o trânsito na região, a retenção causada pelo acidente já chega a 13 km de congestionamento.

A concessionária que administra a via, a Nova Dutra, informou que foi implantada uma mão dupla em uma das faixas da pista de subida, sentido São Paulo (SP). No momento, a lentidão é de 10 km no sentido Rio. No sentido SP, a lentidão é de 6km.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 2h30, e constataram na chegada que o motorista já estava sem vida. O homem ainda não foi identificado.

A pista chegou a ser totalmente bloqueada na altura do Viaduto da Posse, em Nova Iguaçu, para a limpeza do asfalto e a retirada do caminhão. A liberação ocorreu por volta das 6h50 pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a CCR NovaDutra, concessionária que administra a via. A extensa retenção no sentido São Paulo permanece, com cerca de 3 km de engarrafamento.