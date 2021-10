Caminhão colidiu contra mureta e cabine chegou a pegar fogo. Um homem morreu - WHATSAPP O DIA

Publicado 26/10/2021 06:44 | Atualizado 26/10/2021 08:18

Rio - Um homem morreu após um grave acidente na Via Dutra, na altura de Nova Iguaçu, sentido São Paulo, na madrugada desta terça-feira (26). Dois caminhões que trafegavam na pista bateram, e um deles perdeu o controle e colidiu contra a mureta. Com o impacto, a cabine pegou fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima fatal, que estava no interior do veículo, morreu carbonizada.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 2h30, e constataram na chegada que o homem já estava sem vida. Ainda não há a identificação. O corpo segue no local do acidente, que será periciado.

O caminhão transportava placas de mármore e parte dos cacos caiu no asfalto com a batida, o que poderia causar novos acidentes. A pista chegou a ser bloqueada na altura do Viaduto da Posse, em Nova Iguaçu, para a limpeza do asfalto e a retirada do caminhão, e foi liberada por volta das 6h50 pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a CCR NovaDutra, concessionária que administra a via. A extensa retenção no sentido São Paulo permanece, com cerca de 3 km de engarrafamento.

Nas redes sociais, motociclistas alertam que a pista da Dutra ainda está com resíduos de óleo. "Está um sabão para nós, motociclistas", avisa um piloto.