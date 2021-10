Mário Neto Lourenço - REPRODUÇÃO FACEBOOK

Mário Neto LourençoREPRODUÇÃO FACEBOOK

Publicado 26/10/2021 13:20 | Atualizado 26/10/2021 13:50

Rio - Familiares ainda aguardam a liberação do Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu do corpo do menino Mario Neto Lourenço, de um ano e seis meses, morto por um tiro durante um ataque criminoso em Mesquita, na Baixada Fluminense. O pequeno cortava o cabelo em um salão quando foi atingido por uma bala. O alvo principal, Ruan Batista, de 24 anos, também morreu. Renan Felipe Batista Nunes, 17, foi a terceira vítima fatal. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) busca imagens de câmeras de segurança, e apura se o crime foi cometido por milicianos.

Familiares de Mario estão abalados. O irmão mais velho da criança, Theo Emanuel Lourenço, de três anos, viu toda a cena. Ele também foi baleado e recebeu atendimento no Hospital Geral de Nova Iguaçu. Ivanildo, tio das crianças, pediu justiça.

"A única coisa que pedimos é justiça. A vida dele não vai voltar mais. Ontem foi meu sobrinho, amanhã pode ser outra pessoa", disse o tio, em entrevista ao 'RJ1', da TV Globo. "Eu estava em casa com meu irmão quando recebi a notícia. Soube que ele foi ao salão cortar o cabelo com a mãe e a irmã menor, quando ocorreu o fato. O Mario era uma criança cheia de saúde, maravilhosa, super agarrada comigo, com o pai. Só queremos justiça", completou Ivanildo.

Criança foi atingida quando jovem tentou se esconder; DHBF investiga participação de milícia

Os crimes aconteceram em dois momentos diferentes, por volta das 12h40 de segunda-feira. Primeiro, um veículo de cor vermelha parou próximo a uma casa na Rua Antônio Borges, no bairro Jacutinga. Usando uma balaclava, espécie de touca ninja para esconder o rosto, o atirador desembarcou do carro e executou Renan Felipe.

Mais à frente, na Rua Maurícia Borges, o alvo do mesmo atirador foi Ruan Batista, que caminhava pela rua. Ele desceu do carro e efetuou os disparos, mas Ruan correu para dentro de uma barbearia. Lá, as balas atingiram Mario Neto Lourenço, de apenas um ano e seis meses. Ele cortava o cabelo quando foi morto. Outra criança, identificada como Theo Emanuel Ferreira Lourenço, de três anos, foi atingida de raspão.

A DHBF afirmou que investiga a atuação de milicianos. No entanto, ainda não há indicação do motivo pelo qual Ruan e Renan eram os alvos. Estojos de pistola de calibre .380 e 9. mm foram apreendidos. A delegacia disponibiliza o telefone (21) 98596-7442 (whatsapp) para informações sobre o crime, "garantindo-se o total anonimato".

Região Metropolitana tem 11 crianças baleadas em 2021