Foram apreendidos chapas de alumínio, bomba pressurizadora, máquina de chapisco e outros materiaisDivulgação/Segurança Presente

Publicado 26/10/2021 16:36 | Atualizado 26/10/2021 16:40

Rio - Policiais da operação Méier Presente impediram o furto a uma residência, nesta terça-feira (26), e prenderam dois criminosos, na Rua Affonso Arinos, no bairro do Méier, na Zona Norte do Rio. Os agentes foram alertados sobre o crime e estiveram no local, onde flagraram os assaltantes.

Os criminosos estavam roubando duas chapas de alumínio, uma bomba pressurizadora, uma máquina de chapisco e outros materiais da casa, quando foram detidos pelos policiais. Eles foram encaminhados para 19ª DP (Tijuca). Na distrital, foi verificado que um dos presos já tinha dez anotações criminais, sendo algumas delas por furto e roubo.