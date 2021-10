Marcus Vinicius Lopes de Paula, o "Japa", foi preso por policiais da 6ª DP (Cidade Nova) - Divulgação/ Civil

Publicado 26/10/2021 14:00 | Atualizado 26/10/2021 14:09

Rio - O criminoso identificado como Marcus Vinicius Lopes de Paula, o "Japa", foi preso por policiais da 6ª DP (Cidade Nova), na última segunda-feira (25), na BR-101, altura de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Marcus foi flagrado transportando 16 tabletes de maconha oriundos de comunidades da Capital para vender em Nova Friburgo, Região Serrana do Rio.



Segundo a Polícia Civil, a prisão foi fruto de um trabalho desenvolvido pelo setor de inteligência da 6ª DP. Foi descoberto que o 'Japa' teria ido para a cidade do Rio para adquirir as drogas usando um veículo Mitsubishi, do modelo Pajero TR4, cor preta, e estava a caminho da Região Serrana. Os agentes encontraram as drogas escondidas dentro da caixa de som e no porta-malas.



Marcus Vinicius possui seis anotações pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, crimes pelo qual já foi preso duas vezes, cumprindo um total de oito anos de prisão. Ele estava em liberdade desde dezembro de 2019.