O aluno que não renovar a sua matrícula nos períodos estabelecidos perderá o direito à vaga e deverá participar do processo de pré-matrícula informatizada - Sandra Barros/Divulgação

Publicado 26/10/2021 18:05



Rio - Na próxima quinta-feira (28), a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc-RJ) dará início à renovação das matrículas dos alunos da rede estadual de ensino que desejem permanecer na mesma unidade escolar no ano letivo de 2022. A renovação será exclusivamente na forma online

- Para os alunos que querem permanecer no mesmo curso e mesmo turno em 2022, o período para a renovação será de 28/10/2021 a 03/11/2021.

- Para os estudantes que desejem renovar a matrícula solicitando mudança de curso, turno ou de curso e turno, o período de renovação será de 04/11/2021 a 09/11/2021. Observamos que o atendimento a esse pedido de mudança, seja de curso ou turno, estará condicionado à disponibilidade de vaga no momento da Renovação.



O aluno que não renovar a sua matrícula nos períodos estabelecidos perderá o direito à vaga e deverá participar do processo de pré-matrícula informatizada. Caso o responsável ou aluno (se maior de idade) não tenha acesso à internet, ele poderá comparecer à unidade escolar para realizar a renovação.

As pré-matrículas informatizadas começam no dia 10 de novembro



Para os alunos que desejam ingressar na rede estadual ou mudar de escola, a 1ª fase de pré-matrículas será aberta no período de 10/11/2021 a 05/12/2021. Os interessados deverão acessar o site Matrícula Fácil (www.matriculafacil.rj.gov.br) e verificar a oferta de séries, cursos e turnos disponíveis. No ato da inscrição, o candidato pode escolher, no mínimo, três escolas de sua preferência. O resultado da alocação será divulgado no dia 20 de dezembro.