Casal retirou postagem e bloqueou perfil após repercussão negativa - Reprodução

Publicado 26/10/2021 18:45 | Atualizado 26/10/2021 19:19

Rio - A imagem de um casal branco que se fantasiou de "nega maluca" para festa em evangélica em Petrópolis, na Região Serrana, vem causando revolta na Internet. Os dois postaram o registro com os rostos pintados com tinta preta e perucas de cabelo afro, caracterização considerada racista, nas redes sociais. A "fantasia" foi usada em evento promovido pela Igreja Batista Atitude, que fica no bairro Quissamã.



O registro compartilhado pelo casal viralizou nesta segunda-feira e acabou sendo apagado. O clique de mau gosto vem sendo definido por usuários nas redes sociais como prática de "blackface" — quando alguém se fantasia de negro para entretenimento dos brancos. A prática normalmente está relacionada diretamente com o reforço de estereótipos racistas. Além de apagar a postagem, o casal também alterou a privacidade do perfil, impedindo que contas não autorizadas vejam as demais publicações.



A postagem chegou ao conhecimento da Comissão De Educação da Câmara Municipal de Vereadores de Petrópolis. O grupo de parlamentares entrou com uma queixa-crime no Ministério Público do Rio de janeiro (MPRJ) contra a atitude. A decisão foi compartilhada pelo vereador da cidade Yuri Moura (Psol), que repudiou a atitude.

"Não podemos admitir atitudes racistas. O que aconteceu foi crime de racismo. Estamos em diálogo com representantes do movimento negro e pediremos ao Ministério Público que os envolvidos prestem esclarecimentos e sejam responsabilizados. A Comissão de Educação, Assistência Social e Direitos Humanos da Câmara Municipal, a qual presido, está aberta para denúncias sobre quaisquer atos preconceituosos, discriminatórios e violentos!", compartilhou o vereador.