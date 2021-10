Material apreendido - Reprodução

26/10/2021

Rio - Policiais da Delegacia Especial de Apoio ao Turista (Deat) prenderam em flagrante, nesta terça-feira, dois homens pelos crimes de extorsão. Eles foram capturados no bairro do Arpoador, na Zona Sul, após monitoramento do Setor de Inteligência. Os presos não tiveram o nome divulgado.



Segundo a Polícia Civil, um dos homens é apontado de ser o autor do roubo de um turista russo, na modalidade "Boa noite, Cinderela", durante a madrugada da última quinta-feira (21).



Ainda segundo os agentes, os criminosos estavam exigindo quantias em dinheiro para devolver os pertences, através de um aplicativo de encontros. Após a prisão, os policiais recuperaram uma mochila, dois passaportes, um iPhone, um computador Macbook, uma câmera Leica, dois carregadores, um drone e US$ 1.600 que estavam com os bandidos.