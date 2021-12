Grupo de mulheres faz protesto em frente ao Tribunal de Justiça - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 14/12/2021 09:50 | Atualizado 14/12/2021 12:12

Rio - Um grupo de cerca de 30 mulheres faz uma manifestação, na manhã desta terça-feira, em frente ao Tribunal de Justiça, onde começa, às 9h, a segunda audiência de instrução e julgamento do processo que apura o assassinato do menino Henry Borel, de 4 anos.



"Estamos aqui em apoio ao Leniel Borel (pai de Henry). Queremos que a Justiça seja feita e os acusados permaneçam presos sejam condenados. Nossa luta também é para que as penas de crimes contra crianças sejam aumentadas", diz Franciana Alves, coordenadora do Núcleo de Apoio as vítimas de violência.

Também fazem parte do protesto outros dois grupos: Os Anjos do Brasil e Mães Virtuosas do Brasil. "A nossa expectativa é que os acusados recebam a pena máxima. Eles cometeram um crime bárbaro contra uma criança indefesa, um anjinho. Não queremos vingança, e sim Justiça", diz Lucilene Santana, presidente do grupo Os Anjos do Brasil.



Outras mães de jovens vítimas de violência também participam da manifestação, como a mãe da jovem Eloá Cristina, morta pelo namorado Lindemberg Alves, em São Paulo, em 2008.