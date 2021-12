O dinheiro doado irá complementar o orçamento de hospitais do município - Eduardo Barreto/Divulgação Câmara

Publicado 14/12/2021 14:18

Rio - A Câmara Municipal do Rio entregou, nesta terça-feira (14), a doação de R$ 60 milhões à Prefeitura do Rio. O dinheiro irá complementar o orçamento de hospitais do município no mês de dezembro. Os recursos são da economia orçamentária na gestão do parlamento carioca ao longo de 2021. A cerimônia contou com a presença do prefeito Eduardo Paes e do secretário municipal de saúde, Daniel Soranz.



De acordo com o presidente da Câmara do Rio, vereador Carlo Caiado (DEM), "a doação de recursos ao município é mais uma forma do legislativo contribuir para a melhoria da saúde na cidade e se colocar ao lado da população". Caiado ressaltou que é a segunda vez, este ano, que a Câmara do Rio doa recursos para o Tesouro Municipal para ajudar no combate à pandemia.



"No início da legislatura, doamos R$60 milhões para o Programa Auxílio Carioca e Auxílio Empresa Carioca, ajudando a manter a empregabilidade de barraqueiros, ambulantes, daquelas pessoas que mais precisavam no momento mais difícil da covid. E hoje, totalizamos, com essa nova doação, R$ 120 milhões, destinados a uma área importantíssima que é a saúde", lembrou.



O prefeito agradeceu a doação e elogiou a gestão do Legislativo. "Só foi possível graças a este trabalho permanente da área administrativa da Câmara, da Mesa Diretora, no sentido de economizar recursos. E a cidade precisa dessa união para avançar", complementou Paes.

Investimentos nas unidades de saúde



O secretário Daniel Soranz explicou que o dinheiro já pode começar a ser utilizado para a compra de medicamentos, insumos, materiais hospitalares e o pagamento de outros custeios das principais unidades de saúde do município. "Esses R$ 60 milhões vão contemplar o custeio de todas as unidades hospitalares da cidade, principalmente o Hospital Pedro II e o Hospital Salgado Filho. O valor vem para completar o orçamento das unidades hospitalares, para que a gente possa fechar o ano sem nenhum tipo de dívida", afirmou Soranz.



Estiveram presentes na cerimônia os vereadores Alexandre Isquierdo (DEM), Waldir Brazão (Avante), Tania Bastos (Republicanos), Marcio Santos (PTB), Zico (Republicanos), Rafael Aloisio Freitas (Cidadania), Átila A. Nunes (DEM), Welington Dias (PDT), Luciano Medeiros (PL), Vitor Hugo (MDB), Eliel do Carmo (DC), Marcelo Arar (PTB), Rosa Fernandes (PSC), Felipe Boró (Patriota), Celso Costa (Republicanos), Marcio Ribeiro (Avante), Prof. Célio Lupparelli (DEM), Tainá de Paula (PT), Jorge Felippe (DEM) e Marcelo Diniz (SDD).