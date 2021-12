Jacaré foi encontrado na porta de apartamento no Recreio - Reprodução

Publicado 30/12/2021 16:36 | Atualizado 30/12/2021 18:10

Rio - Um jacaré deu um susto em moradores de um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, na madrugada desta quinta-feira (30). O animal foi flagrado no momento em que um rapaz tentava sair de sua residência para passear com seu cachorro.



No vídeo compartilhado por Marcelo Cruz, o animal aparece parado em frente a porta de um dos apartamentos do prédio, que fica no térreo. "Olha o tamanho desse bicho, nunca vi um negócio desse na minha vida, um jacaré. Nossa senhora", diz ele nas imagens. Confira!



Morador encontra jacaré na porta de apartamento no Recreio. #ODia



Reprodução pic.twitter.com/6uz7BW6RdN — Jornal O Dia (@jornalodia) December 30, 2021

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h20 e tirou o animal do local.