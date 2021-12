Objetivo é alertar preventivamente os motoristas sobre os riscos da direção sob efeito de álcool - Crédito: Divulgação

Publicado 30/12/2021 17:00

Rio - Nesta sexta-feira (31), a Linha Amarela receberá ações das equipes de educação e conscientização da Operação Lei Seca. Com o apoio da Lamsa, concessionária que administra a via, agentes de educação PcD (pessoa com deficiência), cadeirantes vítimas de acidentes de trânsito, estarão na Praça do Pedágio, das 9h às 13h, distribuindo ventarolas com conteúdo informativo para motoristas e motociclistas e a revista “Soprinho” para as crianças.

“A conscientização dos motoristas sobre os riscos da direção sob efeito de álcool é fundamental para preservar a vida e contribuir para reduzir a ocorrência de acidentes nesta temporada de festas de fim de ano, além de estimular as boas práticas no trânsito”, afirma José Carlos Viana, gerente de operações da Lamsa.

Os agentes PcD participantes estarão uniformizados e localizados ao lado das cabines do pedágio. A iniciativa, promovida pela Operação Lei Seca, tem somente caráter educativo.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir sob a influência de álcool é considerado infração gravíssima sujeita à multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.