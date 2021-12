Dia nublado e com chuva na cidade do Rio - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 30/12/2021 15:54 | Atualizado 30/12/2021 17:42

Rio - A cidade do Rio entrou em estágio de mobilização às 14h50 desta quinta-feira (30) por conta da previsão de pancadas de chuva moderada durante as próximas horas. De acordo com o Alerta Rio entre 16h45 e 17h, houve registro de chuva forte em Bangu (9,2 mm), Madureira (6,8 mm) e Campo Grande (6,4 mm); além de moderada e fraca em outras estações.

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

Por conta da chuva, diversos bolsões d'água foram registrados pela cidade, como na Rua Ilha Fiscal, em Bancários, na Ilha do Governador; Rua Itauá, na altura da Rua Bom Retiro, no Jardim Guanabara; na Estrada do Engenho Novo, na altura da rua Araújo Rozo; Rua da Feira, na altura do Shopping Bangu; na Avenida Ayrton Senna, altura do Shopping Uptown. sentido Linha Amarela. Até o momento, as áreas mais afetadas são nas zonas Norte e Oeste (Confira os demais locais no final da matéria).

BOLSÃO D'ÁGUA | Atenção motoristas há um bolsão d'água na rua Ilha Fiscal, em Bancários, na Ilha do Governador.#chuvarj pic.twitter.com/IOL220LMlz — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) December 30, 2021

Bolsões pelo Rio

. Rua Ilha Fiscal, em Bancários, Ilha do Governador.

. Rua Itauá, na altura da Rua Bom Retiro, no Jardim Guanabara

. Rua Cambaúba, na altura da rua República Árabe da Síria, no Jardim Guanabara

. Praça Jerusalém, na Praia da Bica, no Jardim Guanabara

. Rua Ilha das Cobras, no Bancários.

. rua Praia da Rosa, altura da Clinica da Familia, no Tauá

. rua Uçá, no Jardim Guanabara.

. rua Gipóia, na altura da rua Max Yantok, nos Bancários

. Estrada do Engenho Novo, na altura da rua Araújo Rozo

. Estrada da Bica, próximo da rua Alasca, no Jardim Guanabara

. Rua Demétrio de Tolêdo, próximo da rua Capanema, no Tauá

. Rua da Feira, na altura do Shopping Bangu.

. Avenida Ayrton Senna, altura do Shopping Uptown, sentido Linha Amarela.

. Rua Francisco Real, na altura do Hospital Bangu

A prefeitura recomenda que a população tome as seguintes ações preventivas:



- Não se desloque pelas regiões mais afetadas pela chuva;

- Evite áreas sujeitas a alagamentos e/ou deslizamentos;

- Não force a passagem de veículos em áreas aparentemente alagadas;

- Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas;

- Em pontos de alagamento, evite contato direto com postes ou equipamentos que possam estar energizados;

- Evite o contato com a água de alagamentos. A água pode estar contaminada e oferecer riscos à saúde;

- Verifique se há sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalo na estrutura, acione a Defesa Civil pelo número 199 e evite ficar em casa;

- Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil Municipal. Os locais são informados pelo número 199;

- Fique atento às informações divulgadas pelos veículos de comunicação e nas redes sociais do COR;

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

Tempo na virada e nos próximos dias

Durante o Réveillon, o tempo não será de praia no município do Rio de Janeiro. Pelo contrário, a previsão é de chuva até a próxima semana. Na noite de quarta-feira, 29, a cidade já experimentou uma prévia do que deve acontecer nos primeiros dias de janeiro, com precipitações e alagamentos em diversos pontos do município.

A previsão para o primeiro dia do ano é de chuva moderada a forte durante a madrugada, e chuva fraca a moderada a partir da manhã. Entre sábado e domingo, o tempo permanece instável, com predomínio de céu nublado e chuva fraca a moderada em qualquer momento do dia. No sábado, a temperatura varia de 21°C a 30°C. Já no domingo, de 21°C a 32°C.