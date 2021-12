Revitalização da estátua de Carlos Drummond - Prefeitura do Rio / Divulgação

Revitalização da estátua de Carlos DrummondPrefeitura do Rio / Divulgação

Publicado 30/12/2021 16:04



Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Conservação, revitalizou a estátua de Carlos Drummond de Andrade, na Praia de Copacabana. Além da reposição dos óculos, furtados no fim de outubro , a Gerência de Monumentos e Chafarizes refez a pátina do bronze da escultura e recolocou placas desgastadas pela ação da maresia e do tempo.

Para confeccionar os novos óculos, foi chamado o artista Mario Pitanguy, autor de outros monumentos que podem ser vistos na cidade, como a escultura da bailarina Mercedes Baptista, no Largo de São Francisco da Prainha. Pitanguy também refez os óculos do busto de Abraham Medina, em Copacabana, furtados e repostos no primeiro semestre deste ano.



A secretária de Conservação, Anna Laura Valente Secco, reforça a importância de a população ajudar a zelar pelos monumentos cariocas. “A Prefeitura faz a manutenção regular dos monumentos e chafarizes, mas os cidadãos precisam nos ajudar a combater o vandalismo. Preservar nossa cultura é conservar a história da nossa cidade”, diz ela.



Sobre o monumento:



A estátua de Carlos Drummond de Andrade foi instalada em 2002, em comemoração ao centenário do poeta. Localizada na Avenida Atlântica, em frente à Avenida Rainha Elizabeth, em Copacabana, é inspirada em uma foto de Rogério Reis e foi confeccionada por Leo Santana. A peça, feita em bronze, mostra Drummond sentado em um banco, de costas para o mar e olhando para o calçadão. Tanto moradores do Rio quanto turistas fazem questão de sentar ao lado do poeta, seja para fazer uma foto ou para admirar a paisagem.