O prefeito Eduardo Paes na reinauguração da estação Golfe Olímpico, na Barra da Tijuca - Divulgação

O prefeito Eduardo Paes na reinauguração da estação Golfe Olímpico, na Barra da TijucaDivulgação

Publicado 30/12/2021 15:46

Rio - A Secretaria Municipal de Transportes reinaugurou nesta quinta-feira, 30, a estação do BRT Golfe Olímpico, na Barra da Tijuca, que parou de funcionar em abril deste ano por causa de um incêndio. Essa foi a 46° estação revitalizada desde que a prefeitura assumiu a gestão do BRT Rio, no mês de março.

“As (estações) que estão em funcionamento também vão passar por reforma. Esperamos, ao longo de 2022, encerrar esse processo de recuperação do BRT. Há medidas importantes a serem tomadas no início do ano, como a licitação da bilhetagem e a compra de 600 ônibus só para o BRT”, disse o prefeito Eduardo Paes.

A reabertura faz parte do programa de reformas da prefeitura, com custo total de R$ 24 milhões, que começou na reinauguração da estação em Olaria, na Zona Norte, em junho. Além da recuperação, foi feito um trabalho de revitalização em 78 estações em operação. A Pastor José Santos, na Penha, foi a primeira em funcionamento a passar por mudanças.

A nova estação Golfe Olímpico é a primeira com sistema de automação e sonorização. Para os cadeirantes, a catraca e as portas de rolagem para abertura e fechamento da estação agora podem ser controladas, de forma remota, pelo Centro de Controle Operacional (CCO) do BRT. O sistema de alarmes também será disparado assim que o CCO indicar alguma transgressão ou crime dentro da estação.