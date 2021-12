Miliciano tentou fugir, mas foi preso dentro da casa da própria irmã, onde estava escondido - Reprodução

Miliciano tentou fugir, mas foi preso dentro da casa da própria irmã, onde estava escondidoReprodução

Publicado 30/12/2021 13:49 | Atualizado 30/12/2021 14:13

Rio - Uma ação realizada pela Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco) nesta quinta-feira (30) resultou na prisão de um miliciano foragido, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Contra Fernando Costa Cruz, conhecido como "Macarrão", os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

De acordo com a especializada, o miliciano foi preso dentro da casa da própria irmã, no Condomínio das Acácias, na Rua Caminho da Tutóia, que fica no sub-bairro de Santa Margarida, onde estava escondido. "Macarrão" chegou a tentar fugir do local, mas foi detido por um cerco montado pelos policiais civis. Segundo as investigações, Fernando atuava como "soldado da milícia" da comunidade da Malvina, em Jacarepaguá, também na Zona Oeste.

Ele é segurança pessoal do miliciano Sérgio Lucindo da Silva Junior, o "PQD", preso em novembro deste ano por agentes da Draco , também por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. "Macarrão" e "PQD" são subordinados aos irmãos Erivaldo Jovino, o "Nem", e Damião Jovinho, conhecido como "Damião", líderes das comunidades da Malvina, Cabeça de Porco, Curumaru, Boiuna, Estrada do Rio Grande e Invasão, todas em Jacarepaguá.

Os irmãos estão presos na Penitenciária Bandeira Stampa, no Complexo de Gericinó. Segundo a especializada, os quatro criminosos, além de outros da região, teriam se aliado ao miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o "Zinho", que assumiu a chefia da maior milícia do estado após a morte de Wellington da Silva Braga, o Ecko, seu irmão, em junho deste ano. A Delegacia reforça que todos aqueles que participarem, direta ou indiretamente da milícia, serão responsabilizados.